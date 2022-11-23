Мишустин оценил уровень безработицы в России

Безработица в России держится на очень низком уровне, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"Уровень безработицы остается на крайне низких значениях", - сказал глава кабмина.
По его словам, в сентябре этот показатель был менее 4%.
"Этого удалось добиться благодаря принятым по поручениям президента, в том числе и профилактическим мерам по поддержке занятости", - подчеркнул Мишустин, назвав среди них продление до конца следующего года помощи гражданам, которые ищут работу.