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10 часов назад

Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне

ТАССиещё 1

Безработица в России держится на очень низком уровне, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин оценил уровень безработицы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уровень безработицы остается на крайне низких значениях", - сказал глава кабмина.

По его словам, в сентябре этот показатель был менее 4%.

"Этого удалось добиться благодаря принятым по поручениям президента, в том числе и профилактическим мерам по поддержке занятости", - подчеркнул Мишустин, назвав среди них продление до конца следующего года помощи гражданам, которые ищут работу.

Политика,Михаил Мишустин,
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