Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на принятую Европарламентом резолюцию о признании России "спонсором терроризма" предложил принять еще одну: о странах - спонсорах неонацизма, поддерживающих киевский режим.

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Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял в среду резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма". Текст документа опубликован на сайте этого консультативного органа. Принятая резолюция "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы".

"Заодно приняли бы вторую резолюцию: страны, чьи представители входят в Европарламент, являются странами - спонсорами неонацизма. Иначе не объяснить их безграничную симпатию к киевскому режиму", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.