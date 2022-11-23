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10 часов назад

Джабаров предложил Европарламенту принять резолюцию о странах - спонсорах неонацизма

ТАСС

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на принятую Европарламентом резолюцию о признании России "спонсором терроризма" предложил принять еще одну: о странах - спонсорах неонацизма, поддерживающих киевский режим.

Джабаров выступил с предложением к Европарламенту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял в среду резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна - спонсор терроризма". Текст документа опубликован на сайте этого консультативного органа. Принятая резолюция "признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы".

"Заодно приняли бы вторую резолюцию: страны, чьи представители входят в Европарламент, являются странами - спонсорами неонацизма. Иначе не объяснить их безграничную симпатию к киевскому режиму", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Политика,Владимир Джабаров,Европарламент,Совет Федерации,ЕС,
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