Путин прибыл в Ереван

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет ТАСС.
Заседание ОДКБ пройдет в узком и расширенном составе, также будут подписаны итоговые документы.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на сессии будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Также намечена встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, российский лидер встретится белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что страны-члены ОДКБ согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, перестрелки происходят практически ежедневно.