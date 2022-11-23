Путин прибыл в Ереван

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Заседание ОДКБ пройдет в узком и расширенном составе, также будут подписаны итоговые документы.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на сессии будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Также намечена встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, российский лидер встретится белорусским коллегой Александром Лукашенко.