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10 часов назад

Путин прибыл в Ереван

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет ТАСС.

Путин прибыл в Ереван
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание ОДКБ пройдет в узком и расширенном составе, также будут подписаны итоговые документы.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на сессии будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Также намечена встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, российский лидер встретится белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что страны-члены ОДКБ согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, перестрелки происходят практически ежедневно.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет коллективной безопасности,
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