МИД РФ призвал Турцию отказаться от операции в Сирии

В Москве рассчитывают на то, что доводы услышат в Анкаре и будут найдены другие варианты решения проблемы.
Об этом на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате заявил спецпредставитель президента по этой стране Александр Лаврентьев. Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на постепенное сближение между Турцией и Сирией.
Кроме этого, дипломат отметил, что Запад оказывает серьёзное давление на сирийских курдов, они «стали своего рода заложниками США». Также, по словам Лаврентьева, в Москве сожалеют, что контакты с Вашингтоном по Сирии прерваны.