МИД РФ призвал Турцию отказаться от операции в Сирии

В Москве рассчитывают на то, что доводы услышат в Анкаре и будут найдены другие варианты решения проблемы.

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Об этом на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате заявил спецпредставитель президента по этой стране Александр Лаврентьев. Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на постепенное сближение между Турцией и Сирией.