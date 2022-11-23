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37 минут назад

В МИДе России заявили о необходимости Турции отказаться от операции в Сирии

Говорит Москва

В Москве рассчитывают на то, что доводы услышат в Анкаре и будут найдены другие варианты решения проблемы.

МИД РФ призвал Турцию отказаться от операции в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате заявил спецпредставитель президента по этой стране Александр Лаврентьев. Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на постепенное сближение между Турцией и Сирией.

Кроме этого, дипломат отметил, что Запад оказывает серьёзное давление на сирийских курдов, они «стали своего рода заложниками США». Также, по словам Лаврентьева, в Москве сожалеют, что контакты с Вашингтоном по Сирии прерваны.

Политика,Александр Лаврентьев,МИД России,
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