Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Киевом по формуле 35 на 35.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украину возвращают в основном бойцов ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что единственной возможной формулой для обмена пленными с Россией является «всех на всех». По его словам, в обмен также должны входить мирные жители, выехавшие на территорию РФ, включая детей.