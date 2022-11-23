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11 часов назад

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35

РИАМОиещё 9

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Киевом по формуле 35 на 35.

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украину возвращают в основном бойцов ВСУ.

Россия с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что единственной возможной формулой для обмена пленными с Россией является «всех на всех». По его словам, в обмен также должны входить мирные жители, выехавшие на территорию РФ, включая детей.

Политика,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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