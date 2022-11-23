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2 часа назад

В Крыму назвали неадекватными заявления Киева о наступлении на полуостров

Lenta.ru

Заявления Украины о планах наступления на Крым являются неадекватными. Об этом заявил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

В Крыму назвали неадекватными заявления Киева о наступлении на полуостров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее», — сказал Константинов.

По его словам, заявление Ермака не имеет ничего общего со здравым смыслом. Константинов считает, что от нынешней власти в Киеве не стоит ждать ничего хорошего.

На заявление Ермака ответили также в палатах парламента. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму, и отметил, что линии обороны на полуострове уже оборудуются. В то же время депутат счел, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии.

В Совфеде же выразили мнение, что у Киева нет ресурсов и военной силы на наступления на Крым. Сенатор Виктор Бондарев также назвал заявления Киева по Крыму безрассудными и наглыми.

Политика,Андрей Гурулев,Андрей Ермак,Виктор Бондарев,Совет Федерации,Госдума,
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