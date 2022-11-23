В Крыму назвали неадекватными заявления Киева о наступлении на полуостров

Заявления Украины о планах наступления на Крым являются неадекватными. Об этом заявил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

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20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее», — сказал Константинов.

По его словам, заявление Ермака не имеет ничего общего со здравым смыслом. Константинов считает, что от нынешней власти в Киеве не стоит ждать ничего хорошего.

На заявление Ермака ответили также в палатах парламента. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму, и отметил, что линии обороны на полуострове уже оборудуются. В то же время депутат счел, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии.