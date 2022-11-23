В МИД РФ назвали аморальными обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре новым проявлением аморальности киевской власти. С таким заявлением она выступила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Фото: СБУ СБУ

По ее мнению, подобное мероприятие полностью вписывается в логику действий украинской стороны.

«Это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные, дикие действия киевского режима», — считает дипломат.

Она подчеркнула, что прошедшим обыскам нет ни оправдания, ни объяснения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обыски в лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). С ней, по словам пресс-секретаря российского президента, Украина давно воюет.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.