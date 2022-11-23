В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
2 часа назад

В МИД России назвали аморальными обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре новым проявлением аморальности киевской власти. С таким заявлением она выступила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В МИД РФ назвали аморальными обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Фото: СБУСБУ

По ее мнению, подобное мероприятие полностью вписывается в логику действий украинской стороны.

«Это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные, дикие действия киевского режима», — считает дипломат.

Она подчеркнула, что прошедшим обыскам нет ни оправдания, ни объяснения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обыски в лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). С ней, по словам пресс-секретаря российского президента, Украина давно воюет.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.

Позже в спецслужбе пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,РПЦ,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители