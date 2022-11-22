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2 часа назад

НАТО заявила об отсутствии минимальных условий для переговоров России и Украины

Lenta.ru

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что для мирных переговоров России и Украины отсутствуют минимальные условия. Его слова приводит румынское агентство Agerpres.

В НАТО оценили возможность переговоров РФ и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Позиции столь различны, столь отдалены друг от друга, что сегодня мы не видим условий для минимальной площадки, где можно было бы прийти к началу переговоров», — указал политик.

По мнению Джоанэ, зимний период приведет к относительному снижению интенсивности боевых действий, однако в настоящее время Организация Североатлантического договора не видит условий для политического урегулирования в краткосрочной перспективе.

Замгенсека пояснил, что союзники поддерживают контакты с Россией, однако никто в рамках альянса не обсуждает ничего от имени Украины. Он добавил, что политических контактов с Москвой у блока нет, однако председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр имел переписку с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.

Джоанэ указал, что альянс пока не видит «ободряющих сигналов» с российской стороны, но вместе с этим и намерений начать открытое военное противостояние с НАТО. Он отметил необходимость избегать эскалации конфликтов.

В конце октября замгенсека допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество. При этом Москве для этого потребуется «играть по правилам Устава ООН».

Политика,Мирча Джоанэ,Валерий Герасимов,Генштаб,НАТО,ООН,
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