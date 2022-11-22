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1 час назад

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Газета.Ruиещё 8

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что политики обсудили реализацию достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей России, Азербайджана и Армении. Стороны договорились продолжать работу в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят трехстороннюю встречу, а отдельно ведут переговоры главы МИД этих стран.

До этого сообщалось, что Путин провел в Сочи отдельные переговоры с Алиевым и Пашиняном.

На встрече с азербайджанским коллегой Путин подчеркнул, что российские миротворцы выполняют свои миссии в Нагорном Карабахе подобающим образом. Он также призвал придать дополнительный импульс работе совместной с Арменией трехсторонней рабочей группы.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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