Путин провел телефонный разговор с Алиевым

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Отмечается, что политики обсудили реализацию достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей России, Азербайджана и Армении. Стороны договорились продолжать работу в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят трехстороннюю встречу, а отдельно ведут переговоры главы МИД этих стран.

До этого сообщалось, что Путин провел в Сочи отдельные переговоры с Алиевым и Пашиняном.