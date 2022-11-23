Песков прокомментировал поиск виновных в расстреле российских военных

Для поиска виновных в расстреле военнопленных на Украине специальных поручений президента России Владимира Путина не требуется. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что все компетентные органы «прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду».

«Здесь не нужны какие-то специальные поручения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.