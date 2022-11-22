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2 часа назад

Депутату Макарову стало плохо в ходе обсуждения проекта бюджета в Госдуме

Газета.Ru

Главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову стало плохо в ходе пленарного заседания 22 ноября, когда обсуждался проект федерального бюджета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в ГД.

Депутату Макарову стало плохо в ходе обсуждения проекта бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из собеседников агентства, Госдума около четырех часов рассматривала проект о федеральном бюджете на 2023 и плановый период.

«Действительно, судя по всему почувствовал себя неважно. Ему помогли покинуть зал. Сознание не терял», — рассказал источник.

Другой собеседник РИА Новости не стал подтверждать или опровергать эту информацию, а только отметил, что бюджет на 2023 год «сложный»

Как сообщил агентству источник в аппарате комитета ГД, сейчас с Андреем Макаровым все в порядке.

Ранее координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев сообщал, что федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России» был принят во втором, основном, чтении.

Политика,Андрей Исаев,Андрей Макаров,Единая Россия,Госдума,
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