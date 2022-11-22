Эксперт рассказал об отличиях Карибского кризиса и конфликта на Украине

"Но политико-психологическую грань стороны не переходят. И НАТО, и Соединенные Штаты всячески подчеркивают, что не являются участниками военного конфликта на Украине. И они хотят сохранять за собой эту роль максимально долго. Речь идет о том, чтобы с помощью тысяч мелких укусов, надрезов и ушибов ослабить российское государство. И это главное отличие [ситуации на Украине и Карибского кризиса].



Второе отличие заключается в том, что тогда был блок Организации Варшавского договора и так называемое Содружество социалистических государств. А сейчас такого блока и содружества нет. У нас есть какой-то прототип в виде ОДКБ, который, конечно, не настолько эффективен. И это принципиальная разница. С одной стороны, есть мощная западная военно-политическая коалиция, в которую входят более 50 государств, причем не только члены НАТО. С другой стороны, есть по сути дела одна Россия и некоторые страны, значение которых очень велико (Китай, Индия, Бразилия) и которые не поддерживают США. Они фактически аккуратно выступают на стороне России, но не являются нашими прямыми сторонниками. То есть мы не можем рассчитывать на их политическую, экономическую и военную поддержку. Поэтому мы одни, а там - широкая коалиция", — заявил аналитик.