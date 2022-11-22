Эксперт рассказал об отличиях Карибского кризиса и конфликта на Украине

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин сравнил Карибский кризис 1962 года и нынешний конфликт на Украине, которые, как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имеют схожий элемент - столкновение России и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки.
Осенью 1962 года прямого военного противостояния Советского Союза со странами Организации Варшавского договора и НАТО не было, подчеркнул специалист.
"Были попытки таких конфликтов в Венгрии и в Чехословакии, но прямое противостояние намечалось только во Вьетнаме и в Индокитае. Но все-таки его не произошло: никто не воевал, пушки не стреляли. И уже тогда, после Карибского кризиса, формировалось представление, что если начнутся выстрелы, то они неизбежно приведут к ядерной войне. Кстати, это отчетливо проходило и в военной доктрине Советского Союза того времени.
Сейчас же мы видим, что существует четкая грань между применением различных военных средств, в том числе мощных, таких как "Кинжал" или "Искандер", и применением ядерного оружия, даже маломощного", — сказал аналитик.
По его словам, российские и американские орудия калибра 203 мм сопоставимы по своей разрушительной силе с маломощными ядерными боеприпасами, так называемыми "ньюками".
"Но политико-психологическую грань стороны не переходят. И НАТО, и Соединенные Штаты всячески подчеркивают, что не являются участниками военного конфликта на Украине. И они хотят сохранять за собой эту роль максимально долго. Речь идет о том, чтобы с помощью тысяч мелких укусов, надрезов и ушибов ослабить российское государство. И это главное отличие [ситуации на Украине и Карибского кризиса].
Второе отличие заключается в том, что тогда был блок Организации Варшавского договора и так называемое Содружество социалистических государств. А сейчас такого блока и содружества нет. У нас есть какой-то прототип в виде ОДКБ, который, конечно, не настолько эффективен. И это принципиальная разница. С одной стороны, есть мощная западная военно-политическая коалиция, в которую входят более 50 государств, причем не только члены НАТО. С другой стороны, есть по сути дела одна Россия и некоторые страны, значение которых очень велико (Китай, Индия, Бразилия) и которые не поддерживают США. Они фактически аккуратно выступают на стороне России, но не являются нашими прямыми сторонниками. То есть мы не можем рассчитывать на их политическую, экономическую и военную поддержку. Поэтому мы одни, а там - широкая коалиция", — заявил аналитик.
Еще одним отличием Карибского кризиса от событий на Украине эксперт назвал тот факт, что в 1962 году шла борьба межу коммунистической и капиталистической идеями, сейчас же на смену этому пришло "цивилизационное противоборство".
"Есть западная цивилизация, которая пытается насадить свою систему ценностей и интересы, и российская цивилизация, которая пытается сохранить свой суверенитет и идентичность... При этом все союзники Соединенных Штатов по сути уже лишены государственного суверенитета, а их идентичность очень быстро размывается", — заключил профессор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о Карибский кризис и нынешняя ситуация на Украине отличаются друг от друга, отметив при этом, что и тогда и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США.