Захарова рассказала о своей подработке в 90-е

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в 1990-е годы подрабатывала экскурсоводом по Москве для китайских туристов, передает РИА Новости. По ее словам, после учебы в МГИМО Захарова владела китайским языком и поэтому решила стать на время гидом. По ее словам, 90-е годы были для всех тяжелыми в финансовом плане, многим приходилось искать подработку.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Надо было подрабатывать... даже тогда, когда мы пришли на работу — чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы, — сказала она.

Захарова отметила, что большего всего китайцев впечатляла история Храма Христа Спасителя. В начале 90-х годов на месте храма располагался огромный бассейн под открытым небом.