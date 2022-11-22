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4 часа назад

Захарова рассказала о своей подработке в 90-е

News.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в 1990-е годы подрабатывала экскурсоводом по Москве для китайских туристов, передает РИА Новости. По ее словам, после учебы в МГИМО Захарова владела китайским языком и поэтому решила стать на время гидом. По ее словам, 90-е годы были для всех тяжелыми в финансовом плане, многим приходилось искать подработку.

Захарова рассказала о своей подработке в 90-е
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Надо было подрабатывать... даже тогда, когда мы пришли на работу — чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы, — сказала она.

Захарова отметила, что большего всего китайцев впечатляла история Храма Христа Спасителя. В начале 90-х годов на месте храма располагался огромный бассейн под открытым небом.

Представитель МИД РФ также сообщила, что кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям. По ее словам, металлический шпиль здания пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а потом восстановлен из более современных металлов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,МГИМО,
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