Путин вспомнил о беседах с Фиделем Кастро на открытии памятника в его честь

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, он все еще помнит многочасовые беседы с революционером, а особенно ему запомнился разговор с Кастро в июле 2014 года.
«Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — рассказал Путин.
По словам президента РФ, Кастро был ярким человеком, и Путина «очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы»
Как подчеркнул российский лидер, Кастро знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире.
«Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи», — сказал Путин.