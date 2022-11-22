Путин вспомнил о беседах с Фиделем Кастро на открытии памятника в его честь

«Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — рассказал Путин.