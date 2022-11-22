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3 часа назад

Путин заявил, что в 2014 году Кастро говорил с ним о многополярном мироустройстве

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о последнем разговоре с кубинским политиком в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин вспомнил о беседах с Фиделем Кастро на открытии памятника в его честь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, он все еще помнит многочасовые беседы с революционером, а особенно ему запомнился разговор с Кастро в июле 2014 года.

«Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — рассказал Путин.

По словам президента РФ, Кастро был ярким человеком, и Путина «очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, причем достаточно далеко от Кубы»

Как подчеркнул российский лидер, Кастро знал и был в состоянии анализировать все, что происходит в мире.

«Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи», — сказал Путин.

Политика,Фидель Кастро,Владимир Путин,
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