Захарова раскрыла тайну старого шпиля МИДа

Старый шпиль со здания Министерства иностранных дел РФ в Москве стал материалом для создания сувениров почетным гостям России. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса.
Напомним, что металлический шпиль здания пришел в негодность и в 2017-2018 году был демонтирован. Взамен него установили новый шпиль из более современных материалов.
«Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов — вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь», — рассказала Захарова.
Представитель ведомства также напомнила, что изначально проект здания МИД не подразумевал шпиля. Однако, согласно легенде, во время приемки высотки «либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем», поинтересовались у архитекторов и строителей, «когда вы его завершите и построите башенку». Строители и архитекторы не осмелились спорить и нашли выход из ситуации, возведя 70-метровый шпиль из металла — предполагалось, что он будет находится там временно.
После смерти Сталина архитекторы обратились к Никите Хрущеву с предложением вернуть первоначальный вид здания МИД РФ. Однако генсек СССР решил, что весь мир помнит строение таким и «обезглавить» МИД будет «странным сигналом» другим странам.