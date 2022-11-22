Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

На Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году не пригласили представителей российских властей, вместо них на форуме выступят оппозиционеры. Об этом написал в твиттере глава форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген.

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«Российские чиновники не приглашены на MSC2023. Мы не дадим им платформу для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками - ИХ голоса должны быть услышаны и усилены», - заявил Хойсген.

Кого именно из россиян решено пригласить, он не уточнил.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно. В 2023-м она пройдет 17-19 февраля.

В форуме принимают участие главы государств, высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели из разных стран.

Одним из самых известных выступлений на конференции стала речь президента РФ Владимира Путина, которую он произнес 10 февраля 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и заявил, что система права США перешагнула национальные границы и навязывает себя другим государствам.

Путин призвал к созданию в мире новой архитектуры безопасности, которая учла бы интересы всех.