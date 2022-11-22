Песков опроверг получение Путиным проектов соглашения с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг получение Владимиром Путиным проектов мирного соглашения с Украиной. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

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По его словам, Путину не передавались никакие проекты мирного соглашения перед саммитом G20.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому считает необходимым наращивать военную помощь Киеву. Его слова прозвучали на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

По словам главы альянса, страны НАТО должны расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину, учитывая последствия российских ударов по ее территории.