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3 часа назад

Песков прокомментировал получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг получение Владимиром Путиным проектов мирного соглашения с Украиной. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Песков опроверг получение Путиным проектов соглашения с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Путину не передавались никакие проекты мирного соглашения перед саммитом G20.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому считает необходимым наращивать военную помощь Киеву. Его слова прозвучали на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

По словам главы альянса, страны НАТО должны расширять поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину, учитывая последствия российских ударов по ее территории.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянута в боевые действия на Украине. Он подчеркивал, что НАТО является оборонительным альянсом, который не представляет угрозы для РФ.

Политика,Ллойд Остин,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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