В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыски в Киево-Печерской лавре можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий украинских властей против Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры. А сегодня стало известно о проведении обысков в лавре.

В СБУ назвали их «контрразведывательными мероприятиями», отметив, что намерены не допустить использование лавры «как ячейки русского мира», а также проверить информацию об использовании помещений храмового комплекса для укрывательства диверсантов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Киев «давно воюет» с Русской православной церковью.

«Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», - подчеркнул представитель Кремля.