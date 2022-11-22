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24 минуты назад

Песков раскрыл важную деталь общения Путина и Шольца

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обращаются друг к другу на «Вы», передает РИА Новости.

Песков раскрыл важную деталь общения Путина и Шольца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они общаются на "Вы", конечно», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц при личном общении обращается к президенту России на «Вы». До этого Шольц во время своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии использовал форму обращения к Путину на «ты». Он призвал лидера России вывести войска с территории Украины. Хебештрайт пояснил, что обращение Шольца было «риторической фигурой».

Журналист уточнил у него, по какой причине канцлер в ходе своих выступлений использует только фамилию российского президента без упоминания титула. Хебештрайт ответил, что не хочет «выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства».

До этого замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Шольца выдвинуть Москве ультиматум. Он заявил, что заявления канцлера Германии о необходимости прекратить спецоперацию лишь слова.

Политика,Штеффен Хебештрайт,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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