В Кремле подтвердили встречу Путина с семьями мобилизованных

Встреча президента Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями солдат, готовится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Это одно из мероприятий, президент получает информацию из первых рук, многие контакты непубличные», — добавил Песков.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.