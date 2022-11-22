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7 часов назад

В Кремле подтвердили встречу Путина с семьями мобилизованных

Никита Бородкин

Встреча президента Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями солдат, готовится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили встречу Путина с семьями мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это одно из мероприятий, президент получает информацию из первых рук, многие контакты непубличные», — добавил Песков.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

Ранее в Кремле уже сообщали о планах президента встретиться с мобилизованными, однако точной даты и формата мероприятия не раскрывали.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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