В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение службой безопасности Украины обысков в Киево-Печерской лавре.
«Украинская сторона давно воюет с Русской Православной церковью. И я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски 22 ноября в Киево-Печерской лавре. Целью обысков в ведомстве назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине», а также предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира».