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7 часов назад

Песков счел обыски СБУ в Киево-Печерской лавре "звеном в цепи военных действий" против РПЦ

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение службой безопасности Украины обысков в Киево-Печерской лавре.

В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская сторона давно воюет с Русской Православной церковью. И я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски 22 ноября в Киево-Печерской лавре. Целью обысков в ведомстве назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине», а также предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира».

Политика,Дмитрий Песков,РПЦ,СБУ,
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