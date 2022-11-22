Песков раскрыл тему переговоров Путина с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин на переговорах с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, который находится с официальным визитом в Москве, обсудит военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.

Песков также отметил, что главной темой переговоров российского и кубинского лидеров станут двусторонние отношения.

«Опыт, уроки Карибского кризиса уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах», — отметил пресс-секретарь.