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7 часов назад

Песков раскрыл тему переговоров Путина с президентом Кубы

Lenta.ruиещё 8

Президент России Владимир Путин на переговорах с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, который находится с официальным визитом в Москве, обсудит военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.

Песков сравнил текущую ситуацию с Карибским кризисом

Песков также отметил, что главной темой переговоров российского и кубинского лидеров станут двусторонние отношения.

«Опыт, уроки Карибского кризиса уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах», — отметил пресс-секретарь.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Москве с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем назвал опыт Кубы по противодействию санкциям бесценным. По его словам, Россия и Куба продолжат обогащать экономические, образовательные и иные связи между странами, а также «развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия"».

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