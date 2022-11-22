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7 часов назад

Песков: МАГАТЭ подтверждает, что обстрелы ЗАЭС представляют угрозу

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «делают свою работу» на Запорожской атомной станции.

Песков похвалил МАГАТЭ за работу на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле смотрят на то, что МАГАТЭ обнаружило повреждения на ЗАЭС, но ситуацию все-равно назвали стабильной.

«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что обстрелы представляют угрозу. МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто ведет обстрелы, но важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее. Украинские войска обстреливают АЭС, совершают действия, которые чреваты угрозой экологической и ядерной безопасности для огромных территорий. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — сказал представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
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