Песков похвалил МАГАТЭ за работу на Запорожской АЭС

«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что обстрелы представляют угрозу. МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто ведет обстрелы, но важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее. Украинские войска обстреливают АЭС, совершают действия, которые чреваты угрозой экологической и ядерной безопасности для огромных территорий. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — сказал представитель Кремля.