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1 час назад

Путин снял с должности российского постпреда при Совете Европы

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин своим указом снял сегодня Ивана Солтановского с поста постпреда при Совете Европы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин снял с должности российского постпреда при Совете Европы
Фото:  МИД РФ МИД РФ

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», - говорится в тексте указа.

Путин встретится с матерями военнослужащих

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец при этом отметил, что после выхода из Совета Европы Россия экономит порядка 34 млн евро на взносах.

Политика,Николай Кобринец,Владимир Путин,МИД России,Совет Европы,ЕС,
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