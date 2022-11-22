Путин снял с должности российского постпреда при Совете Европы

Президент России Владимир Путин своим указом снял сегодня Ивана Солтановского с поста постпреда при Совете Европы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», - говорится в тексте указа.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.