Матвиенко рассказала о приезде главы парламента Кубы в Россию

"Мы удовлетворены уровнем межпарламентского сотрудничества. У меня лично сложились добрые, дружеские отношения с господином Ласо, председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, которого мы с нетерпением ждем с визитом через неделю. У нас будет возможность провести парламентский диалог, обсудить развитие нашего межпарламентского сотрудничества", - сказала спикер Совфеда на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, который находится в России с официальным визитом.