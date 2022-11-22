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8 часов назад

Матвиенко заявила, что глава парламента Кубы через неделю приедет с визитом в Россию

ТАССиещё 3

Сенаторы с нетерпением ждут визита главы Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебана Ласо, который приедет в Россию через неделю. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала о приезде главы парламента Кубы в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы удовлетворены уровнем межпарламентского сотрудничества. У меня лично сложились добрые, дружеские отношения с господином Ласо, председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, которого мы с нетерпением ждем с визитом через неделю. У нас будет возможность провести парламентский диалог, обсудить развитие нашего межпарламентского сотрудничества", - сказала спикер Совфеда на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, который находится в России с официальным визитом.

Матвиенко также подчеркнула, что в России очень ждали визит президента и выразила уверенность в том, что он придаст "новый мощный импульс многоплановому стратегическому сотрудничеству между Россией и Кубой".

"Мы знаем, что, опираясь на идеи Фиделя [Кастро], Куба продолжает свой непростой, героический путь. Под вашим руководством, уважаемый господин президент, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Куба развивается, с достоинством отстаивает свои интересы, осуществляет преобразования. Мы всегда очень радуемся тем достижениям, которые происходят у вас", - сказала председатель верхней палаты российского парламента.

По ее мнению, воля, стремление кубинцев к свободе, их твердая решимость отстаивать собственный путь развития вдохновляет миллионы людей в мире, о чем в том числе свидетельствует принятие Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей незаконные многолетние санкции в отношении Кубы со стороны США.

"Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Кубу как большого друга, как нашего стратегического партнера. Мы очень дорожим и ценим многолетние исторические отношения дружбы между нашими странами и нашими народами", - подчеркнула Матвиенко.

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