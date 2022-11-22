Посольство РФ оценило реакцию США на убийство российских военных

В российском посольстве в США осудили реакцию Вашингтона на видео с убийством российских военных, назвав ее «циничной» и «бездушной». Сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства.

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Так дипломаты прокомментировали слова посла США по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующей вопросы международной уголовной юстиции.

Ван Шак заверила, что США внимательно следят за делом. Она подчеркнула, что все стороны конфликта должны следовать международному праву. Посол призвала Украину придерживаться международных обязательств.

В посольстве РФ подчеркнули, что Ван Шак «отказалась прямо осудить факт расправы» над безоружными военными.

«В циничном тоне дипломат сослалась на то, что «военных преступлений» ВС РФ фиксируется «многократно больше», чем со стороны ВСУ. При этом, как и прежде, в госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершенных нашими военнослужащими», - заявили дипломаты (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Они назвали убийство российских военных грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и заверили, что права украинских пленных в РФ не нарушаются.

Дипломаты отметили, что украинские власти ни разу не были наказаны за свои преступления, а США даже отказываются критиковать их.

«Мы никогда не забудем чудовищные записи убийств безоружных солдат. <…> Как можно это оправдать? Как Администрация сможет объяснить свое бездушное отношение к гибели простых солдат их матерям, женам и детям?» - заявили в посольстве.

Дипломаты обвинили США в «поддержке убийц» и «укреплению чувства вседозволенности неонацистов на Украине».