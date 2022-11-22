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13 часов назад

Россия дала совет Турции, начавшей спецоперацию против США

Ura.Ru

Москва призывает Анкару (Турция) не допустить эскалации конфликта в Сирии, направленного, в том числе, против США. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Россия дала совет Турции, начавшей спецоперацию против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва считает, что Анкаре стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии», — заявил Лаврентьев в ходе переговоров в Астане.

Его слова передает РИА Новости. Он призвал Турцию не допустить эскалации напряженности между странами, а также заявил о необходимости поиска мирного решения курдского вопроса.

Стало известно о возможном военном столкновении Сирии и Турции

Ранее турецкие военные начали воздушную операцию «Коготь-меч» на территории Сирии после теракта в Стамбуле, организованного Рабочей партией Курдистана (РПК). Приказ о начале ее проведения отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. Он неоднократно заявлял, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии. А министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу указал на причастность США к теракту в Стамбуле, передает телеканал 360. По мнению турецкого историка Мехмета Перинчек, операция турецких военных на севере Сирии и Ирака направлена также и против США.

Политика,В мире,Мехмет Перинчек,Сулейман Сойлу,Александр Лаврентьев,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,Телеканал "360° Подмосковье",
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