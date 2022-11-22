Россия дала совет Турции, начавшей спецоперацию против США

Москва призывает Анкару ( Турция ) не допустить эскалации конфликта в Сирии , направленного, в том числе, против США . Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев .

Его слова передает РИА Новости. Он призвал Турцию не допустить эскалации напряженности между странами, а также заявил о необходимости поиска мирного решения курдского вопроса.

Ранее турецкие военные начали воздушную операцию «Коготь-меч» на территории Сирии после теракта в Стамбуле, организованного Рабочей партией Курдистана (РПК). Приказ о начале ее проведения отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. Он неоднократно заявлял, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии. А министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу указал на причастность США к теракту в Стамбуле, передает телеканал 360. По мнению турецкого историка Мехмета Перинчек, операция турецких военных на севере Сирии и Ирака направлена также и против США.