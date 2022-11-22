Путин встретится с матерями российских военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин в рамках празднования Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Собеседники газеты утверждают, что подготовка к встрече уже ведется. По их словам, «президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг «Ведомостям» информацию о проведении встречи.
«Сообщим своевременно», — сказал он.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Источники «Ведомостей» отмечают, что встреча «логично ляжет в празднование», которому в этом году придало «нового стимула» учреждение звания «Мать-героиня».