Путин встретится с матерями российских военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин в рамках празднования Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации главы государства.

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Собеседники газеты утверждают, что подготовка к встрече уже ведется. По их словам, «президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг «Ведомостям» информацию о проведении встречи.

«Сообщим своевременно», — сказал он.