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14 часов назад

«Ведомости»: Путин встретится с матерями российских военнослужащих

BFM.RUиещё 24

Президент РФ Владимир Путин в рамках празднования Дня матери проведет встречу с матерями российских военнослужащих. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Путин встретится с матерями российских военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники газеты утверждают, что подготовка к встрече уже ведется. По их словам, «президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг «Ведомостям» информацию о проведении встречи.

«Сообщим своевременно», — сказал он.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Источники «Ведомостей» отмечают, что встреча «логично ляжет в празднование», которому в этом году придало «нового стимула» учреждение звания «Мать-героиня».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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