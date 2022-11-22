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1 час назад

Косачёв прокомментировал слова Столтенберга про военную помощь Украине

RT на русском

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал высказывание Генсека НАТО Йенса Столтенберга о военной помощи Киеву.

В России ответили на слова Столтенберга про военную помощь Украине
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что «больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры».

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», — написал он в Telegram.

Косачёв также указал на противоречия в высказываниях Столтенберга.

Ранее Генсек НАТО выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

Политика,Йенс Столтенберг,Константин Косачев,НАТО,Совет Федерации,
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