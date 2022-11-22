Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом в его аккаунте, в котором он потребовал от президента России Владимира Путина прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Фото: ТАСС ТАСС

Испанский премьер опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины. Однако читатели сочли его высказывания неуместными и обвинили политика в лицемерии.

«Что вы требуете? Чтобы требовать, вы должны иметь авторитет, а у вас его нет», — написал пользователь @DGFmviper.

В свою очередь, Txomin 52 назвал Санчеса марионеткой президента США Джо Байдена.

«Оставь Путина (...) и посвяти себя своей стране», — посоветовал премьеру Abducido. «Любители мира? Но в мире нет организации, которая убила бы больше, чем НАТО со времен Второй мировой войны», — заметил пользователь Brigada Antifraude.

«Миролюбивое НАТО? Вы разрушили возможности Европы, поддержав воинственное стремление НАТО. Ты виноват!», — обратился к премьеру angeles.

«Мы требуем объяснить, почему вы довели нас всех до нищеты», — написал Punkzilla.