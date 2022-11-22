Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военнопленных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима.

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Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам в понедельник. В нем говорится, что депутаты "с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима - расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену".

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"Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей", - указано в заявлении.

Как подчеркивают парламентарии, умышленное убийство военнопленных "является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года".

Постановление и заявления Думы будут переданы президенту РФ, правительству РФ и в Совфед. Кроме того, документы направляются в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламенты государств - членов ООН.

"Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", - указывают депутаты Госдумы. В связи с этим они предлагают коллективному Западу "отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".