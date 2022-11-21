Захарова: Запад дал Украине «карт-бланш на обстрелы ЗАЭС»

«Особый цинизм безответственным действиям Киева придает то, что они последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. В ходе нее рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. Финляндия и Канада приурочили к этому заседанию вброс проекта очередной антироссийской резолюции. В документе нет ни слова об истинном источнике угроз – Украине, которая в течение длительного времени целенаправленно и с неистовством уничтожает инфраструктуру крупнейшей в Европе АЭС. Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали свое двуличие, дали карт-бланш режиму Владимира Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. Фактически они являются соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания», – заявила она.