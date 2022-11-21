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3 часа назад

Захарова: Запад дал Украине «карт-бланш на обстрелы ЗАЭС»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны коллективного Запада дали Киеву «карт-бланш» на обстрелы Запорожской АЭС. Её комментарий доступен на официальном сайте ведомства.

Захарова: Запад дал Украине «карт-бланш на обстрелы ЗАЭС»
Фото: 

Захарова также добавила, что Запад является соучастником преступлений Киева.

«Особый цинизм безответственным действиям Киева придает то, что они последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. В ходе нее рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. Финляндия и Канада приурочили к этому заседанию вброс проекта очередной антироссийской резолюции. В документе нет ни слова об истинном источнике угроз – Украине, которая в течение длительного времени целенаправленно и с неистовством уничтожает инфраструктуру крупнейшей в Европе АЭС. Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали свое двуличие, дали карт-бланш режиму Владимира Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. Фактически они являются соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания», – заявила она.

Захарова уточнила, что украинские власти пользуются «безграничной поддержкой со стороны западных кураторов», поэтому их «ничего не сдерживает». По её словам, Украина готова даже подвергнуть смертельной опасности представителей МАГАТЭ, которые присутствуют на станции.

Ранее Захарова заявила, что у Москвы нет иллюзий по поводу переосмысления Евросоюзом подхода к отношениям с Россией.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,ЕС,
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