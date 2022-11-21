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6 часов назад

Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭС

Lenta.ru

Руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). К этому призвала агентство официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова переданы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат заявила, что руководству МАГАТЭ необходимо занять ответственную позицию. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — резюмировала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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