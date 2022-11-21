Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на атакующих ЗАЭС

Руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). К этому призвала агентство официальный представитель МИД России Мария Захарова , ее слова переданы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства .

Дипломат заявила, что руководству МАГАТЭ необходимо занять ответственную позицию. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.