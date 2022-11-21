Слуцкий обвинил генсека НАТО в лицемерии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военных поставок Киеву для достижения «приемлемого для Украины мирного урегулирования» лицемерием. Об этом депутат сказал ТАСС.
Столтенберг в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого для Украины мирного урегулирования», поэтому должна наращивать военные поставки Киеву.
«Очередное лицемерие в данном случае. Мирное соглашение достигается за столом переговоров», — сказал Слуцкий.
По его словам, Россия и Украина были близки к достижению договоренностей, но Вашингтон сорвал их, приказав Киеву выйти из переговорного процесса.
Как отмечает депутат, НАТО снова стоит главным образом на позициях сдерживания России. По его словам, обеспечение приемлемых условий для Киева за счет наращивания поставок вооружений означает только намерение продолжать конфликт до последнего украинца.