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Столтенберг в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого для Украины мирного урегулирования», поэтому должна наращивать военные поставки Киеву.

«Очередное лицемерие в данном случае. Мирное соглашение достигается за столом переговоров», — сказал Слуцкий.

По его словам, Россия и Украина были близки к достижению договоренностей, но Вашингтон сорвал их, приказав Киеву выйти из переговорного процесса.