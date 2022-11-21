Путин назвал развитие селекции вопросом суверенитета России

"О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания", - подчеркнул он, выступая на церемонии по видеосвязи.