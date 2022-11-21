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5 часов назад

Путин назвал развитие селекции вопросом суверенитета России

ТАСС

Селекция, наличие собственного генетического материала для выращивания животных - это вопрос технологического и продовольственного суверенитета страны, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Путин назвал развитие селекции вопросом суверенитета России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания", - подчеркнул он, выступая на церемонии по видеосвязи.

Политика,Владимир Путин,
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