Депутатов призвали отдать месячную зарплату на нужды СВО

Депутатам Госдумы России стоит отказаться от месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине. С таким призывом выступил один из парламентариев от Дагестана Султан Хамзаев, передает «РИА Новости».

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По его мнению, отказ от «хотя бы месячной зарплаты» в пользу фонда, специализирующегося на поддержке солдат в зоне СВО и гуманитарной помощи жителям новых территорий со стороны депутатов Госдумы является «правильным».

«Такие фонды есть при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях», — сказал Хамзаев.

Он отметил, что сам помогает ВС РФ, участвующим в СВО, с первого дня проведения спецоперации. По словам депутата, он делает это через централизованный счет при Минтруде, который инициировал глава Дагестана. На него перевести деньги могут все желающие.

«Так, например, на счет фонда в марте нашей командой было внесено два миллиона рублей», — подчеркнул он.