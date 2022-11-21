В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
5 часов назад

Депутатов призвали отдать месячную зарплату на нужды СВО

Елена Прошина

Депутатам Госдумы России стоит отказаться от месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине. С таким призывом выступил один из парламентариев от Дагестана Султан Хамзаев, передает «РИА Новости».

Депутатов призвали отдать месячную зарплату на нужды СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, отказ от «хотя бы месячной зарплаты» в пользу фонда, специализирующегося на поддержке солдат в зоне СВО и гуманитарной помощи жителям новых территорий со стороны депутатов Госдумы является «правильным».

«Такие фонды есть при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях», — сказал Хамзаев.

Он отметил, что сам помогает ВС РФ, участвующим в СВО, с первого дня проведения спецоперации. По словам депутата, он делает это через централизованный счет при Минтруде, который инициировал глава Дагестана. На него перевести деньги могут все желающие.

«Так, например, на счет фонда в марте нашей командой было внесено два миллиона рублей», — подчеркнул он.

В заключение Хамзаев добавил, что он и его команда по-прежнему «сосредоточены на адресной закупке всего необходимого» военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

Политика,Султан Хамзаев,Минтруд России,Верховный суд,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители