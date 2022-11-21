Кремль оценил новую внешнюю политику Казахстана

«Казахстан — это наш важный партнер и союзник. Конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется. Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики — это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян», — ответил Песков.