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6 часов назад

Кремль оценил новую внешнюю политику Казахстана

Lenta.ru

Развитие Казахстана соответствует интересам РФ и вызывает «живой интерес» у Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Кремль оценил новую внешнюю политику Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента оценить заявления лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости вести новую многовекторную внешнюю политику.

«Казахстан — это наш важный партнер и союзник. Конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется. Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики — это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян», — ответил Песков.

Россия - Казахстан: что изменится после переизбрания Токаева

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви описал политику Токаева в отношении России на новый срок. По его мнению, Токаев, вероятнее всего, изберет политику лавирования между Россией и США и постарается эксплуатировать напряженные отношения между двумя государствами.

Политика,Дмитрий Леви,Дмитрий Песков,
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