Песков сравнил текущую ситуацию с Карибским кризисом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация и разворачивавшийся в 1962 году Карибский кризис представляют собой «столкновение» России с коллективным Западом во главе с США.
Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли тема 60-летия Карибского кризиса обсуждаться на встрече президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля, представитель Кремля указал, что текущая ситуация и прошлые события «разные».
«Хотя и тогда и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США. Этот элемент схожий, но нюансы различны», — пояснил Песков.
По его словам, Карибский кризис «не главное» на предстоящих переговорах двух лидеров.
«Российско-кубинские отношения имеют хороший задел в настоящем и перспективы в будущем», — добавил представитель российского лидера.