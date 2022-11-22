Песков сравнил текущую ситуацию с Карибским кризисом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация и разворачивавшийся в 1962 году Карибский кризис представляют собой «столкновение» России с коллективным Западом во главе с США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли тема 60-летия Карибского кризиса обсуждаться на встрече президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля, представитель Кремля указал, что текущая ситуация и прошлые события «разные».

«Хотя и тогда и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США. Этот элемент схожий, но нюансы различны», — пояснил Песков.

По его словам, Карибский кризис «не главное» на предстоящих переговорах двух лидеров.