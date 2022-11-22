Захарова предъявила обвинения Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша, запрещая российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовать в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разрушает систему безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова пояснила, что речь идет не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и обязана создать равные условия работы всех стран — участниц организации.
«Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, а польское председательство в настоящее время «фактически уничтожает эту переговорную площадку».
18 ноября представитель МИД Польши Лукаш Ясину говорил, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ 1-2 декабря.