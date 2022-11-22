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8 часов назад

Захарова обвинила Польшу в разрушительном воздействии на систему безопасности Европы

Газета.Ruиещё 6

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша, запрещая российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовать в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разрушает систему безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова предъявила обвинения Польше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Захарова пояснила, что речь идет не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и обязана создать равные условия работы всех стран — участниц организации.

«Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, а польское председательство в настоящее время «фактически уничтожает эту переговорную площадку».

18 ноября представитель МИД Польши Лукаш Ясину говорил, что Варшава не разрешит российской делегации посетить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ 1-2 декабря.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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