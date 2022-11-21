В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
11 часов назад

Песков рассказал о планах Путина созвониться с Макроном

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время созваниваться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о планах Путина созвониться с Макроном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нет, пока в графике нет», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли такой разговор в графике Путина.

Напомним, что ранее Макрон заявлял о необходимости продолжать диалог с российским президентом. По словам французского лидера, сейчас необходимо активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

Также Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам Азии с призывом убедить Москву «уважать мировой правопорядок» и вернуться к диалогу для прекращения огня на Украине.

Отметим, что власти РФ неоднократно призывали Украину возобновить диалог, однако в Кремле подчеркивали, что Киев сам не изъявляет желания решить ситуацию дипломатически путем.

Политика,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители