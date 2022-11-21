Песков рассказал о планах Путина созвониться с Макроном

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время созваниваться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока в графике нет», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли такой разговор в графике Путина.
Напомним, что ранее Макрон заявлял о необходимости продолжать диалог с российским президентом. По словам французского лидера, сейчас необходимо активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.
Также Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам Азии с призывом убедить Москву «уважать мировой правопорядок» и вернуться к диалогу для прекращения огня на Украине.
Отметим, что власти РФ неоднократно призывали Украину возобновить диалог, однако в Кремле подчеркивали, что Киев сам не изъявляет желания решить ситуацию дипломатически путем.