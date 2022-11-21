В России допустили военную операцию Турции против курдов

«Думаю, обстрел турецкого города произошел не со стороны сирийской армии, а именно со стороны курдов. Ответом на это будет усиление ударов со стороны Турции, которые затем сойдут на нет после достижения целей. Но, с другой стороны, сам конфликт никуда не исчезнет и будет продолжаться долго — он уже идет десятилетиями. В итоге, я считаю, что масштабная операция против сирийской армии маловероятна. Она будет против курдов», — подчеркнул Марков.