Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , в Кремле не ведут обсуждений по поводу возможного проведения второй волны частичной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

В Минобороны России сообщили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены. По данным военного ведомства, все пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для частичной мобилизации, вернулись к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.