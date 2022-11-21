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9 часов назад

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не ведут обсуждений по поводу возможного проведения второй волны частичной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тыс. человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении.

Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации

В Минобороны России сообщили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены. По данным военного ведомства, все пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для частичной мобилизации, вернулись к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Политика,Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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