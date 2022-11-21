Песков прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным

В Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобное решение должна принимать Государственная дума.
«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данному вопросу.
Напомним, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб отмечала, что депутаты могут изучить его в ближайшее время.
Как отмечал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, если закон примут, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее благодаря переносу праздничного дня — в этом году 31 декабря приходится на субботу. По текущему календарю россияне будут отдыхать девять дней — до 8 января включительно.