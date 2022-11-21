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12 часов назад

Песков прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным

Никита Бородкин

В Кремле не обсуждают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобное решение должна принимать Государственная дума.

Песков прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данному вопросу.

Напомним, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб отмечала, что депутаты могут изучить его в ближайшее время.

В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

Как отмечал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, если закон примут, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее благодаря переносу праздничного дня — в этом году 31 декабря приходится на субботу. По текущему календарю россияне будут отдыхать девять дней — до 8 января включительно.

Политика,Общество,Светлана Бессараб,Александр Башкин,Дмитрий Песков,Совет Федерации,Госдума,
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