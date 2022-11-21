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12 часов назад

В Кремле выступили с призывом по Запорожской АЭС

Lenta.ruиещё 3

Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

В Кремле выступили с призывом по Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил"», — подчеркнул Песков.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны Украины. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Ранее ученый секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Александр Просвирнов заявил, что украинская сторона, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается нанести повреждения хранилищу с ядерными отходами.

Политика,СВО,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
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