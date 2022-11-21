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12 часов назад

Кремль пообещал заняться поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Lenta.ru

Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. С таким обещанием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, виновные в этом преступлении должны понести наказание.

В ООН заговорили о расследовании расстрела российских пленных

Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию убийства пленных россиян.

«Если будет надежда на эффективность, если нет — не имеет смысла», — отметил он.

До этого Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать за казненных российских пленных.

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