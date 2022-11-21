Кремль пообещал заняться поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. С таким обещанием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, виновные в этом преступлении должны понести наказание.

Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию убийства пленных россиян.

«Если будет надежда на эффективность, если нет — не имеет смысла», — отметил он.