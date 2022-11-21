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11 часов назад

Политолог Бордачев: Токаев продолжит проводить адекватную внешнюю политику

Газета.Ruиещё 2

Казахстан во главе с вновь избранным президентом Касымом-Жомартом Токаевым не будет отворачиваться от России. Такое мнение в разговоре с газетой "Взгляд" выразил политолог, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Однако, по его словам, главе государства придется вести непростую политику, сохраняя отношения с Западом, и не нарушая при этом обязательств перед Москвой. "В любом случае отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. Казахстанское руководство показывает достаточно высокую и адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания", — сказал Бордачев. Он пояснил, что в 90-е годы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продал часть прав на добычу энергоносителей западным компаниям. Кроме того, Астана зависит от международной финансовой системы. Именно поэтому, по словам эксперта, Токаеву необходимо сохранить отношения с Западом. При этом он отметил, что большой дипломатический опыт Токаева сыграет важную роль в выстраивании государством "адекватной" внешней политики. Ранее председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что Токаев победил на выборах главы государства с результатом 81,31% голосов.

Политолог Бордачев: Токаев продолжит проводить адекватную внешнюю политику
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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