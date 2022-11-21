В Совфеде допустили продление новогодних каникул

Грядущие новогодние каникулы могут стать на день длиннее, в случае принятия закона о выходном 31 декабря уже в этом году. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

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— В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу, — пояснил он.

Чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован достаточно одного месяца, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что Государственная дума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще два года назад. Данную идею ранее поддерживал глава государства Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать этот день праздничным на федеральном уровне.