Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подтвердил отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдёт в Лодзи 1-2 декабря.
«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение», — заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения. Его слова приводит РИА Новости.
В МИД России решение Польши назвали беспрецедентным и провокационным.
В ведомстве напомнили, что данное решение несовместимо со статусом председателя ОБСЕ.