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15 часов назад

Замглавы МИД Польши Яблоньский подтвердил отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

RT на русском

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подтвердил отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдёт в Лодзи 1-2 декабря.

Польша подтвердила отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение», — заявил Яблоньский в эфире Польского телевидения. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД России решение Польши назвали беспрецедентным и провокационным.

В ведомстве напомнили, что данное решение несовместимо со статусом председателя ОБСЕ.

Политика,В мире,Павел Яблоньский,Сергей Лавров,МИД России,
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