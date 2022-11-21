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2 часа назад

В Совфеде отреагировали на планы Киева наступать на Крым

Lenta.ru

У Киева нет ресурсов и военной силы на наступления на Крым. Так на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах по взятию полуострова под контроль отреагировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в Telegram-канале.

В Совфеде отреагировали на планы Киева наступать на Крым
Фото: ТАССТАСС

20 ноября Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

Сенатор назвал заявления Киева по Крыму безрассудными и наглыми, подчеркнув, что Россия вернула полуостров весной 2014 года и жители территории сами пожелали стать россиянами.

«Но у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», — считает сенатор.

По его мнению, слова Ермака — это попытка Украины убедить собственных граждан в победе и повысить моральный дух Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что России следует быть готовой к серьезной обороне в Крыму, и отметил, что линии обороны на полуострове уже оборудуются. В то же время депутат счел, что власти в Киеве, угрожая захватить Крым, могут демонстрировать только свои фантазии.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также отреагировал на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. «Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР», — сказал он, подчеркнув, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски.

Политика,Андрей Ермак,Виктор Бондарев,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Госдума,
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