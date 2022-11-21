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4 часа назад

Володин отреагировал на расстрел пленных российских военных

Никита Бородкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отдать президента Украины Владимира Зеленского под трибунал из-за расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пленных российских солдат. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин отреагировал на расстрел пленных российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что главы государств Евросоюза до сих пор не осудили преступление украинских солдат. Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистской Германии, началу Второй мировой войны и гибели миллионов людей, подчеркнул Володин.

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — добавил спикер.

Напомним, что на прошлой неделе распространилось видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, которые сдались в плен. По информации главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

В Минобороны России подтвердили факт происшествия, подчеркнув, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», а также «Жестокое обращение с военнопленными».

Политика,Владимир Зеленский,Валерий Фадеев,Вячеслав Володин,Следственный комитет,Минобороны России,Совет по правам человека,Госдума,ЕС,
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